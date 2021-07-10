Российская фигуристка Анна Щербакова возобновила тренировки на льду, сообщает «Матч ТВ». В конце июня Щербакова сообщила, что получила «нелепую» травму на сборах группы Этери Тутберидзе в Новогорске, причём это произошло вне тренировочного процесса.
17-летняя Анна Щербакова является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром финала Гран-при, а также трёхкратной чемпионкой России и серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров. В сезоне-2020/2021 Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.
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