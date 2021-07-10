Илья Авербух оценил шансы Евгении Медведевой стать парницей

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух предположил, смогла бы двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева выступать в парном катании.
«Я думаю, что у Жени действительно есть всё для этого, но тут уже должно быть принято её внутреннее решение о переходе в другой вид фигурного катания. Хотя я вижу в этом определённый мостик для многих девчонок, которые в какой-то момент уже не могут выйти на уровень четверных прыжков, но прекрасно владеют тройными и чувствуют в себе силы.
Думаю, переход Жени в парное катание или, по крайней мере, её выступление в дуэте в нашем спектакле может подтолкнуть многих к переходу в парное катание, в котором Россия является флагманом мирового фигурного катания», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».
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