Илья Авербух: «Анна Каренина» — проект не одного миллиона долларов

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о значимости его нового ледового шоу «Анна Каренина», в котором в числе прочих принимает участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
«Анна Каренина» — это проект не одного миллиона долларов, поэтому здесь очень важно не прогадать. Если зрители вдруг не пойдут, то это будет стоить очень дорого. Честно, я очень волнуюсь, но при этом верю, что наш спектакль будет не просто повторением уже взятых нами высот — ледовых постановок «Кармен» и «Ромео и Джульетта». Успех этих спектаклей ещё никому не удалось превзойти, но я ставлю задачу сделать так, что «Анна Каренина» даже на их фоне стала шагом вперёд.
Работа велась очень большая. Мы внесли серьёзные изменения в нашу работу с точки зрения хореографии, сценографии, сюжетных линий. Понятно, что произведение сложное, и весь великий труд Льва Толстого отобразить на льду, наверное, невозможно, иначе это будет спектакль на пять часов», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».
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