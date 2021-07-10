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Илья Авербух рассказал, почему хотел бы поработать с Анной Щербаковой

Илья Авербух рассказал, почему хотел бы поработать с Анной Щербаковой
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух назвал причины, по которым хотел бы поработать с чемпионкой мира 2021 года Анной Щербаковой.

«Я чувствую, что у Ани очень богатый внутренний духовный мир. А мне это очень важно при работе со спортсменом. Когда у тебя есть многое внутри, то тебе есть что сказать наружу. Поэтому я хотел бы поработать с Аней. Я выделяю эту спортсменку именно по этим внутренним качествам.

Мне нравится, как Аня себя ведёт, как даёт интервью, как формулирует мысль, как она выражает свои чувства на льду, как она внутренне интеллигентна… И в этом сумбуре всего, что происходит, я ставлю именно на неё, потому что она действительно является олицетворением чистоты на льду», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».

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