Тамара Москвина и Алексей Мишин — лауреаты премии ISU Skating Awards

Российские тренеры Тамара Москвина и Алексей Мишин названы победителями премии ISU Skating Awards в номинации «За достижения в жизни».

Москвина – самый успешный тренер в парном катании. Среди её учеников олимпийские чемпионы Елена Валова/Олег Васильев, Наталья Мишкутёнок/Артур Дмитриев, Оксана Казакова/Артур Дмитриев, Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Ирина Воробьёва/Игорь Лисовский.

Мишин – партнёр Москвиной в парном катании, тренер таких знаменитых одиночников, как двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, олимпийский чемпион Алексей Урманов, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и другие.

Аналогичный приз получили знаменитые британские танцоры, олимпийские чемпионы 1984 года Джейн Торвилл и Кристофер Дин.