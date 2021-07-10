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«Наша Родина». Алина Загитова посетила Крым

«Наша Родина». Алина Загитова посетила Крым
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила Крым и встретилась с ребятами, отдыхающими в международном детском центре «Артек» в Ялте.

По дороге в «Артек» спортсменка фотографировала окрестности и подписала снимок: «Наша Родина».

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Загитова выиграла олимпийские Игры в Пхёнчхане в 2018 году и также стала серебряным призёром соревнований в команде. Алина — чемпионка Европы 2018 года и чемпионка мира 2019 года. Спортсменка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года после неудачного выступления в финале Гран-при. В состав сборной России на сезон-2020/2021 Загитова не вошла. Алина учится в вузе на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу, была ведущей телепроекта «Ледниковый период».

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