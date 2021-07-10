Михаил Коляда объяснил, почему отказался от программы «Белый ворон»

Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года и серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда объяснил, почему не оставил на олимпийский сезон произвольную программу «Белый ворон».



«Не люблю катать программу несколько лет, потому что это надоедает. Кататься тысячу раз под одну и ту же музыку на тренировке, а затем слышать её ещё год невероятно сложно», — приводит слова Коляды Golden Skate.



Новая произвольная программа Коляды была поставлена хореографом Никитой Михайловым на музыку из фильма «Список Шиндлера» по инициативе тренера фигуриста Алексея Мишина.



«Просто выполняю команду тренера. Делаю, как он сказал. Приказы не подлежат обсуждению. Это сложно, потому что я должен заниматься не только техникой, но и стараться донести эту трагическую историю до публики, сделать так, чтобы все сразу поняли, что это за программа, о чём эта музыка. Поскольку тема хорошо известна, думаю, никто не будет гадать, о чём идёт речь. Пока мне ещё сложно совмещать техническую и хореографическую часть и представлять программу так, как я её вижу», — сказал Коляда.

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