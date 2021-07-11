Авербух: Загитовой и Медведевой совершенно нечего между собой делить

Хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что хотел бы видеть Евгению Медведеву и Алину Загитову вместе в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период».

«Я абсолютно убеждён, что это две великие спортсменки, которым совершенно нечего между собой делить, и болельщики их обеих просто обожают.

Я буду очень счастлив, если и Женя, и Алина будут участвовать в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». А в каком качестве — уже не так принципиально. Я уверен, что эти спортсменки будут интересны в любом качестве», — приводит слова Авербуха «Газета.RU».

В минувшем сезоне Загитова была ведущей «Ледникового периода», Медведева, которая пропускала год из-за травмы, не принимала участие в проекте в 2020 году.