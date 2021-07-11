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«Устал банить и препираться». Траньков эмоционально отреагировал на критику подписчиков

«Устал банить и препираться». Траньков эмоционально отреагировал на критику подписчиков
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков эмоционально ответил на критику в социальных сетях, с которой он столкнулся после премии ISU Skating Awards. Фигурист взял интервью у российских фигуристок (с Алёной Косторной — на английском) и вручил награды Алексею Мишину и Тамаре Москвиной в костюме дезинфектора.

«Дорогие друзья (и не очень), я устал банить и препираться с идеалистами в комментариях, поймите, я простой парень с улицы Народовольческой в Перми (Р – мягкая), я прогуливал школу, я «тупой» спортсмен и т.д. и т.п., но именно меня пригласили и именно меня приглашают, я сам угораю с этого, но это же здорово! Разве нет?! Я не знаю, как это работает! Блеск в глазах, любовь в сердце, моё ужасное хамство, искренность, отношение к миру… не знаю! Но я там, где я есть со своим английским (после сборов/соревнований/шоу «изученным»). Со своим уральским-русским, с кривыми зубами, с … я счастливый! Я вам всем желаю того же и ещё любви, в ней вся сила, и она спасёт этот мир! И иногда хамите, но любя!» — написал Траньков в своём «инстаграме».

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