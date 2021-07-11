Загитова, Сотникова и Навка выйдут на лёд в роли Людмилы в один день

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что сегодня, 11 июля, в её шоу «Руслан и Людмила» на лёд в одном спектакле выйдут сразу три исполнительницы главной роли: Алина Загитова, Аделина Сотникова и она сама.
«Мчу в Сочи на наш уникальный день! Такого ещё никогда не было, и я даже не знаю, будет ли такое когда-нибудь ещё… Сегодня в нашей волшебной сказке на льду в одном шоу в роли Людмилы целых три олимпийских чемпионки — Алина Загитова, Аделина Сотникова и ваша Татьяна Навка! Ждём всех в Сочи Парк, присоединяйтесь к этому историческому событию в мире шоу фигурного катания!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
В качестве исполнительницы главной роли в шоу заявлена также олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар. Шоу проходит в Сочи с 1 июля по 30 сентября.
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