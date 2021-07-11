Евгений Плющенко показал прыжковую тренировку в зале с юными учениками
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко провёл тренировку в зале с юными воспитанниками своей академии. Плющенко показал ученикам различные прыжковые упражнения для разминки.
«Если ты не идёшь сегодня, завтра ты будешь вынужден бежать!» — подписал Плющенко видео на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Несмотря на возвращение в группу Этери Тутберидзе известных фигуристок Алёны Косторной и Александры Трусовой, Плющенко остался в тренерском составе национальной сборной России, так как среди воспитанников его академии трое перспективных юниоров: Софья Муравьева и Анастасия Зинина в основном составе, а также Кирилл Сарновский — в резервном.
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