Татьяна Волосожар: в Германии штрафовали в евро, это внесло вклад в дисциплинированность

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как реагирует на опоздания.
«Люди делятся на два типа: те, кто всегда опаздывает и те, кому вечно приходится ждать опаздывающих. Когда-то я была вечным опоздуном. Казалось, спорт воспитывает дисциплину, но со мной в этом смысле не сразу всё сложилось.
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Впервые меня проучила подружка ещё в школе. Мы вместе по утрам ходили в школу и ей, бедной, вечно приходилось меня ждать. Причём я делала это совершенно не нарочно! Просто всегда дома находилось что-то, что меня задерживало. Однажды ей это надоело, и она нарочно сильно опоздала, чтобы меня проучить. Сработало, кстати. Я так маялась в ожидании, что прям прочувствовала, как это бесит.
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Ну а позже к моему «воспитанию» подключилась Германия. Когда мы переехали, там весь уклад жизни в стране тебя как-то дисциплинирует. Плюс за опоздания на тренировки нас штрафовали в евро, что тоже внесло ощутимый вклад в мою дисциплинированность», — написала Волосожар.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар
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