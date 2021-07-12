«Когда много поставил». Эдгард Запашный — о бурной радости Ягудина после гола Италии

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в своём «инстаграме» опубликовал видео, на котором он бурно радуется голу сборной Италии в финальном матче Евро-2020 с Англией. После мяча, забитого Леонардо Бонуччи, Ягудин стал прыгать перед телевизором, а затем снял с себя футболку и бросил её на пол.
Фото: «Инстаграм» Алексея Ягудина
Пост Алексея прокомментировал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он написал: «Когда прям много поставил».
Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1. В серии пенальти победу одержала Италия (3:2).
Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Алексей объявил о завершении карьеры в 2003 году.
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