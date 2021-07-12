Камила Валиева сфотографировалась в бассейне с победительницей шоу «Dance Революция»

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в бассейне с танцовщицей Евой Уваровой, которая стала победительницей проекта «Dance Революция».

«Лето», — подписала снимок Камила.

Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой

Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.