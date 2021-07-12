Камила Валиева сфотографировалась в бассейне с победительницей шоу «Dance Революция»

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в бассейне с танцовщицей Евой Уваровой, которая стала победительницей проекта «Dance Революция».
«Лето», — подписала снимок Камила.
Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой
Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.
- 12 июля 2021
-
08:40
-
08:34
-
08:19
-
07:33
-
07:21
-
00:59
- 11 июля 2021
-
21:24
-
20:07
-
18:32
-
14:48
-
14:37
-
10:44
-
01:05
-
00:08
- 10 июля 2021
-
22:33
-
22:20
-
19:30
-
18:28
-
17:05
-
14:46
-
14:31
-
13:06
-
12:32
-
09:22
- 9 июля 2021
-
23:07
-
22:17
-
20:29
-
19:48
-
18:47
-
14:44
-
09:19
-
09:04
-
08:26
-
08:20
- 8 июля 2021
-
20:12