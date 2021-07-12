«Спасибо любимой группе поддержки». Авербух показал фото Арзамасовой с его сыном Мартином

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух опубликовал фото своей супруги, актрисы Лизы Арзамасовой, и сына Мартина. Они посетили премьеру ледового шоу Авербуха «Анна Каренина», в котором в числе прочих принимает участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Спасибо моей любимой группе поддержки за то, что были рядом в один из самых важных дней в моей жизни!» — написал Авербух.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха.

Арзамасова в комментарии к посту написала: «Это было прекрасно! Сегодня ещё раз буду смотреть, а потом ещё раз, а потом ещё и ещё!»

Авербух в паре с Ириной Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала Гран-при 2003 года, чемпион России (1997, 2000—2002).