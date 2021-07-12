«Три Людмилы». Сотникова показала фото с Загитовой и Навкой
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» свежую фотографию. На снимке Сотникова изображена вместе с другими олимпийскими чемпионками — Алиной Загитовой и Татьяной Навкой. Все они исполнили роль Людмилы в ледовом шоу «Руслан и Людмила» в Сочи.
«Сегодня была самая настоящая сказка на льду. Три олимпийские чемпионки. Три Людмилы», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Алинка! Какие вы красотки, девочки».
«Красавицы чемпионки! Молодцы! Спасибо за яркое шоу».
«Возьмите меня с собою в сказку».
Комментарии
- 12 июля 2021
-
12:33
-
11:32
-
08:40
-
08:34
-
08:19
-
07:33
-
07:21
-
00:59
- 11 июля 2021
-
21:24
-
20:07
-
18:32
-
14:48
-
14:37
-
10:44
-
01:05
-
00:08
- 10 июля 2021
-
22:33
-
22:20
-
19:30
-
18:28
-
17:05
-
14:46
-
14:31
-
13:06
-
12:32
-
09:22
- 9 июля 2021
-
23:07
-
22:17
-
20:29
-
19:48
-
18:47
-
14:44
-
09:19
-
09:04
-
08:26
Партнерский контент