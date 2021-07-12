«Три Людмилы». Сотникова показала фото с Загитовой и Навкой

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» свежую фотографию. На снимке Сотникова изображена вместе с другими олимпийскими чемпионками — Алиной Загитовой и Татьяной Навкой. Все они исполнили роль Людмилы в ледовом шоу «Руслан и Людмила» в Сочи.

«Сегодня была самая настоящая сказка на льду. Три олимпийские чемпионки. Три Людмилы», — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Алинка! Какие вы красотки, девочки».

«Красавицы чемпионки! Молодцы! Спасибо за яркое шоу».

«Возьмите меня с собою в сказку».