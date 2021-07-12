Елизавета Туктамышева показала яркие снимки с новой фотосессии

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала яркие кадры с новой фотосессии для июньского номера журнала «Собака».
«Съёмка для июньского номера журнала «Собака». Это была одна из самых быстрых съёмок! Оперативно, профессионально, весело, с хорошим настроением! Впрочем, как обычно», — написала фигуристка.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.
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