Елизавета Туктамышева показала яркие снимки с новой фотосессии

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала яркие кадры с новой фотосессии для июньского номера журнала «Собака».

«Съёмка для июньского номера журнала «Собака». Это была одна из самых быстрых съёмок! Оперативно, профессионально, весело, с хорошим настроением! Впрочем, как обычно», — написала фигуристка.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.



В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.