Александра Бойкова: после сессии можно полностью погрузиться в тренировочный процесс
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Российская фигуристка, чемпионка Европы — 2020 в парном катании вместе с Дмитрием Козловским Александра Бойкова в своём "инстаграме" показала фотографию с отдыха на Мальдивах в мае этого года.
«Этой фотографией напоминаю себе о том, что наконец-то могу вздохнуть спокойно, потому что сессия и практика в университете позади! Теперь можно полностью погрузиться в тренировочный процесс, а в свободное время наслаждаться летом (ведь в Петербурге продолжает стоять дубайская жара)», — подписала фото Бойкова.
Подписчики поинтересовались, на какие оценки фигуристка сдала сессию. Александра ответила, что на 4 и 5, а преподавание велось в онлайн-режиме.
Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Александры Бойковой.
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