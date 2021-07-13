Александра Трусова показала серию летних фото с собакой

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» свежие фотографии. На летних снимках спортсменка изображена вместе со своей собакой.

«Лето», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Трусовой.

Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.