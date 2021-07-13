Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Восьмилетний сын Евгения Плющенко показал, как умеет садиться на шпагат. Видео

Восьмилетний сын Евгения Плющенко показал, как умеет садиться на шпагат. Видео
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новое видео на своей странице в социальной сети «Инстаграм». В видео показано, как его восьмилетний сын Саша выполняет растяжку, садясь на шпагат.

«Санёк!» — отмечается в подписи к видео.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Саша, да у тебя улыбка папина! Улыбайся смелее, ты красив».

«Круто! Очень красиво, когда фигуристы растянуты! Элементы смотрятся красиво, молодец, Саша».

«Класс! Шпагат с улыбкой, аксель с улыбкой… Обаятельный парень растёт! Как папа!»

«А кто говорил, что он не улыбается?»

«Трудолюбивый мальчик! Папа и мама закладывают всё самое лучшее!»

Ранее Саша Плющенко показал видео необычной тренировки с ученицами Евгения.

Новость по теме
«А вы так можете?» Саша Плющенко показал видео необычной тренировки с ученицами Евгения
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021