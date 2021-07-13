Восьмилетний сын Евгения Плющенко показал, как умеет садиться на шпагат. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новое видео на своей странице в социальной сети «Инстаграм». В видео показано, как его восьмилетний сын Саша выполняет растяжку, садясь на шпагат.

«Санёк!» — отмечается в подписи к видео.



Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Саша, да у тебя улыбка папина! Улыбайся смелее, ты красив».

«Круто! Очень красиво, когда фигуристы растянуты! Элементы смотрятся красиво, молодец, Саша».

«Класс! Шпагат с улыбкой, аксель с улыбкой… Обаятельный парень растёт! Как папа!»

«А кто говорил, что он не улыбается?»

«Трудолюбивый мальчик! Папа и мама закладывают всё самое лучшее!»

Ранее Саша Плющенко показал видео необычной тренировки с ученицами Евгения.