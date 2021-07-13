Восьмилетний сын Евгения Плющенко показал, как умеет садиться на шпагат. Видео
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новое видео на своей странице в социальной сети «Инстаграм». В видео показано, как его восьмилетний сын Саша выполняет растяжку, садясь на шпагат.
«Санёк!» — отмечается в подписи к видео.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Саша, да у тебя улыбка папина! Улыбайся смелее, ты красив».
«Круто! Очень красиво, когда фигуристы растянуты! Элементы смотрятся красиво, молодец, Саша».
«Класс! Шпагат с улыбкой, аксель с улыбкой… Обаятельный парень растёт! Как папа!»
«А кто говорил, что он не улыбается?»
«Трудолюбивый мальчик! Папа и мама закладывают всё самое лучшее!»
Ранее Саша Плющенко показал видео необычной тренировки с ученицами Евгения.
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