Евгения Медведева показала серию фото на фоне живописных гор

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка позирует на фоне живописных гор.
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Какая красота».
«Отдыхай, Женя».
«Мы очень рады, что ты работаешь и отдыхаешь в таких прекрасных местах».
«Самая необыкновенная и потрясающая девушка».
«Приятного отдыха, малышка».
Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российская спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу канадского специалиста Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Медведевой к Тутберидзе.
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