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Евгения Медведева показала серию фото на фоне живописных гор

Евгения Медведева показала серию фото на фоне живописных гор
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Комментарии

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка позирует на фоне живописных гор.

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Какая красота».

«Отдыхай, Женя».

«Мы очень рады, что ты работаешь и отдыхаешь в таких прекрасных местах».

«Самая необыкновенная и потрясающая девушка».

«Приятного отдыха, малышка».

Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российская спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу канадского специалиста Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Медведевой к Тутберидзе.

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