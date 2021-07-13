Елизавета Туктамышева рассказала, кто является самым серьёзным в группе Алексея Мишина

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла участие в блицопросе от двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова. В частности, Туктамышева рассказала, кто является самым серьёзным в группе Алексея Мишина, и призналась, какая «вредная» еда ей нравится больше всего.

На вопрос: «Кто является самым серьёзным в вашей группе?», Елизавета ответила следующим образом. «Алексей Николаевич, а, нет, Миша Коляда», — сказала фигуристка в эфире Первого канала. «Её очень много, но, наверное, какой-нибудь «Макдональдс»», — описала Туктамышева «вредную» еду, которую любит больше всего.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.