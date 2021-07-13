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Загитова выставила фото со своим питомцем

Загитова выставила фото со своим питомцем
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фото со своей собакой.

За победу на Играх 2018 года представители японских властей подарили фигуристке щенка породы акита-ину по кличке Масару.

Фото взято из «Инстаграма» Алины Загитовой

«Собака – лучший друг человека», – написала Загитова в своём «Инстаграме».

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.

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