Загитова выставила фото со своим питомцем

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фото со своей собакой.



За победу на Играх 2018 года представители японских властей подарили фигуристке щенка породы акита-ину по кличке Масару.

Фото взято из «Инстаграма» Алины Загитовой

«Собака – лучший друг человека», – написала Загитова в своём «Инстаграме».

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.