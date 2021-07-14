Алина Загитова определилась, где будет получать второе высшее образование

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова появилась в списке поступающих на заочное отделение Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФК). Фигуристка выбрала направление «Спорт», причём она как чемпионка Олимпиады может быть зачислена без вступительных испытаний.
Напомним, в 2020 году Загитова поступила на первый курс Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «Продюсирование и культурная политика».
Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Осенью 2020 года Загитова дебютировала на телевидении в качестве ведущей шоу «Ледниковый период», где её партнёром был Алексей Ягудин. Алина принимает участие в различных ледовых шоу. Ранее в июле она сыграла главную роль в шоу олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Представления прошли в Сочи.
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