Алина Загитова: наконец-то добралась на пляж

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». Снимок сделан на пляже.

«Наконец-то добралась», — подписала она фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Алина участвует в различных ледовых шоу.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.