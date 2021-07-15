Алина Загитова: наконец-то добралась на пляж

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». Снимок сделан на пляже.
«Наконец-то добралась», — подписала она фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Алина участвует в различных ледовых шоу.
Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.
- 15 июля 2021
-
13:04
-
08:58
-
08:45
- 14 июля 2021
-
20:58
-
12:15
-
11:52
-
11:18
-
08:35
-
08:25
-
08:18
-
08:09
- 13 июля 2021
-
21:54
-
20:31
-
15:50
-
14:33
-
13:03
-
09:19
-
09:04
- 12 июля 2021
-
17:58
-
14:29
-
13:39
-
12:33
-
11:32
-
08:40
-
08:34
-
08:19
-
07:33
-
07:21
-
00:59
- 11 июля 2021
-
21:24
-
20:07
-
18:32
-
14:48
-
14:37
-
10:44