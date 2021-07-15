Американский фигурист: можно считать, что именно США победили Германию во Второй мировой

Бронзовый призёр зимней Олимпиады — 2014 в Сочи, чемпион мира 2015 года в командных соревнованиях фигуристов американец Джейсон Браун, который ранее признался в том, что он гей, высказал мнение, что его страна внесла решающий вклад в победу над нацистской Германией во Второй мировой войне.

«В США преподают, что именно Америка стала той страной, которая победила Германию во Второй мировой войне? Думаю, можно считать, что это правда. Хотя это определённое восприятие — под своим углом.

В школе ты смотришь на все события и изучаешь их с точки зрения США. Это как смотреть на затемнённое зеркало, в котором видишь ярче какие-то отдельные вещи.

Существует так много человеческих историй и так много точек зрения на то, что происходило… Я всегда стараюсь разобраться в этом лучше и глубже понять события тех лет», — приводит слова Брауна «Газета.ру».