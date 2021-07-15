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«Было высоко и страшно». Медведева опубликовала снимки с фотосессии в заброшенном месте

«Было высоко и страшно». Медведева опубликовала снимки с фотосессии в заброшенном месте
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Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала снимки с новой концептуальной фотосессии.

Публикация доступна в «инстаграме» Евгении Медведевой.

«Сегодня было высоко и страшно вообще везде», — прокомментировала условия съёмок Медведева в «сториз» своего «инстаграма».

Подписчики фигуристки положительно оценили новые снимки:

«Евгения Медведева показывает, что такое эстетика заброшенных мест».
«Женя, твои фото – произведения искусства».
«Женя украсит собой любое место».
«Интересная локация, такая как заброшка, и современный образ Жени – комбо!».

Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российская спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу канадского специалиста Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Медведевой к Тутберидзе.

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