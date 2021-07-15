Алексей Ягудин призвал фанатов сделать прививки от коронавируса

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин сделал прививку от коронавируса. В «сториз» своего «инстаграма» Ягудин опубликовал фото процедуры, добавив к нему надпись «Прививайтесь!».

Алексей Ягудин призвал фанатов вакцинироваться Фото: https://instagram.com/alexei.yagudin?utm_medium=copy_link

В данный момент Ягудин находится в Сочи, где идут премьерные показы ледового шоу призёра Олимпийских игр, хореографа и постановщика Ильи Авербуха «Анна Каренина». Главные роли в спектакле, помимо Ягудина, исполнят олимпийский чемпион Роман Костомаров, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, серебряные призёры Игр Евгения Медведева и Александр Энберт. В спектакле также заняты олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.