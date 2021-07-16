Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Сделано на отлично». Фигурист Дмитрий Козловский окончил вуз с красным дипломом

«Сделано на отлично». Фигурист Дмитрий Козловский окончил вуз с красным дипломом
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира в парном катании Дмитрий Козловский с красным дипломом окончил РАНХиГС. Спортсмен стал бакалавром по специальности «Государственное и муниципальное управление».

«Успешно завершилась для меня первая ступень моего высшего образования. Последние четыре года принесли много положительных эмоций, впечатлений, знаний, навыков и умений, которые уже являются основой и плацдармом для будущих достижений и открытий. Обучение в РАНХиГС было не простым и трудоёмким процессом, тем более с моей спортивной занятостью, но я благодарен своему вузу за возможность получить качественное высшее образование, несмотря на определённые организационные трудности, связанные с моим плотным тренировочным графиком. Хочу отдельно поблагодарить моих одногруппников, классных ребят, которые неоднократно помогали мне в течение этих четырёх лет. Особую гордость у меня вызывают мои родители, которые на протяжении всей своей жизни жертвовали своим личным временем, ради меня, моих достижений, моих знаний! Благодаря им, теперь я смело могу сказать про этот этап своей жизни: «Сделано на отлично», — написал Козловский на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Козловского в «Инстаграме».

Поведение фигуристки Бойковой омрачило триумф России на чемпионате мира. Что произошло? Поведение фигуристки Бойковой омрачило триумф России на чемпионате мира. Что произошло?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021