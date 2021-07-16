«Сделано на отлично». Фигурист Дмитрий Козловский окончил вуз с красным дипломом

Чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира в парном катании Дмитрий Козловский с красным дипломом окончил РАНХиГС. Спортсмен стал бакалавром по специальности «Государственное и муниципальное управление».
«Успешно завершилась для меня первая ступень моего высшего образования. Последние четыре года принесли много положительных эмоций, впечатлений, знаний, навыков и умений, которые уже являются основой и плацдармом для будущих достижений и открытий. Обучение в РАНХиГС было не простым и трудоёмким процессом, тем более с моей спортивной занятостью, но я благодарен своему вузу за возможность получить качественное высшее образование, несмотря на определённые организационные трудности, связанные с моим плотным тренировочным графиком. Хочу отдельно поблагодарить моих одногруппников, классных ребят, которые неоднократно помогали мне в течение этих четырёх лет. Особую гордость у меня вызывают мои родители, которые на протяжении всей своей жизни жертвовали своим личным временем, ради меня, моих достижений, моих знаний! Благодаря им, теперь я смело могу сказать про этот этап своей жизни: «Сделано на отлично», — написал Козловский на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Козловского в «Инстаграме».
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