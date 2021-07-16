Илья Авербух анонсировал новый сезон «Ледникового периода» и шоу «Анна Каренина» в Москве

Хореограф Илья Авербух рассказал о старте нового сезона «Ледникового периода» и показе спектакля «Анны Карениной» в Москве.

«Будет ли новый сезон «Ледникового периода»? Мы вышли на финишную прямую. Думаю, зрители смогут увидеть новый сезон шоу.

В Москве мы планируем 12 показов «Анны Карениной» на льду малой арены «Лужников» в ноябре. Проект будет идти в рамках «Ледникового периода». Мы не можем позволить себе более масштабные гастроли. Будет ещё идти телесъёмка. Очень верю в успех «Анны Карениной» в Москве. Надеюсь, к этому времени мы победим все волны коронавируса. Все вакцинируются, и у всех всё будет хорошо. А дальше мы планируем показать «Каренину» в Петербурге и других городах России», — приводит слова Авербуха Sport24.

С июля премьерный показ ледового спектакля «Анна Каренина» проходит в Сочи.