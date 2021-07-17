Татьяна Волосожар: пойти в роддом в третий раз я согласна

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, которая вместе с партнёром и мужем Максимом Траньковым воспитывает двух детей, рассказала, рассказала, что задумывается о третьем ребёнке.

Дочь Волосожар и Транькова Анжелика родилась 16 февраля 2017 года, сын Теодор — 27 мая 2021 года.

«Сейчас сна в моей жизни нет вообще. У Тео проблемы с животиком, я кормлю его грудью, плюс занимаюсь Анжеликой… Когда Максим дома, он практически полностью берёт на себя заботы о Лике. И при необходимости всегда помогает мне с малышом (ночью подаст что-то, покачает сына днём). Но в данный момент муж на сборах, поэтому я справляюсь с помощью бабушек.

Мы оба — работающие родители. Да, сейчас большая часть финансовых забот лежит на плечах Макса, но и у меня есть центр фигурного катания. Мы всю жизнь привыкли зарабатывать вместе. Как-то муж сказал: «Если ты так хочешь работать полноценно, то иди, а я возьму отпуск по уходу за ребёнком». Но, конечно, я понимаю, что тут больше шутки, чем правды. У нас нет чёткого разделения, что жена сидит с детьми, а муж зарабатывает.

Я знаю, что многие очень боятся периода, когда заботы о малыше вносят существенные коррективы в быт супругов — женщина ещё до конца не восстановилась после беременности и родов, и у пары нет времени на романтические минуты вдвоём. Я иногда переживаю, что уделяю внешнему виду чуть меньше времени. Но Макс спокойно к этому относится. Он адекватный человек, всё понимает.

Но даже все эти естественные сложности не мешают мне думать о третьем ребенке. Я начала размышлять об этом, ещё будучи беременной Теодором. Так что пойти в роддом в третий раз я согласна. Но, наверно, не сейчас. Нужно, чтобы организм восстановился. А ещё нужно… выспаться. А там — как Бог даст, так и будет!» — написала Волосожар в своей колонке в «Летидор».