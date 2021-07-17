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Этери Тутберидзе: всем нам удачи и здоровья в предстоящем сезоне. Дорогу осилит идущий

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в «Инстаграме» сообщила о завершении подготовительного сбора своей группы, которые прошли в Новогорске.

«Завершились летние сборы в Новогорске. Всем нам удачи и здоровья в предстоящем сезоне. Дорогу осилит идущий», — написала в «Инстаграме» Тутберидзе.

Публикация доступна в «Инстаграме» Этери Тутберидзе.

На фото вместе с тренерами все воспитанники группы: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Алёна Косторная, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Николай Колесников, Даниил Самсонов, Арсений Федотов, Морис Квителашвили и другие.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.