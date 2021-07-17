Елизавета Туктамышева: футбол — это классная и интересная разминка

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что задумалась о включении футбольного мяча в одну из своих программ.

«О том, что я давным-давно болею за «Зенит», знают все. И с нетерпением жду начала нового сезона. Именно на стадионе, будучи зрителем, я получаю очень яркие эмоции!



А вот о том, что футбол — это классная и интересная разминка, которую мы иногда используем во время подготовки, знают немногие. Возможно, стоит подумать о включении футбольного мяча в одну из своих программ? Что скажете?» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Туктамышева отличается яркими показательными номерами. В одном из них она использовала различные музыкальные инструменты.