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Татьяна Тарасова опубликовала архивное фото с Белоусовой и Протопоповым

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» архивную фотографию, датированную 1966 годом.

«И ещё из архива. 1966 год. Братислава. Думаю, и здесь узнаете многих фигуристов и тренеров», — подписала снимок Тарасова.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

Болельщики узнали двукратных олимпийских чемпионов в парном катании Людмилу Белоусову и Олега Протопопова, Людмилу Пахомову, тренера Станислава Жука и саму Тарасову.

В 1966 году в Братиславе проходил чемпионат Европы по фигурному катанию. Российские фигуристы завоевали две медали в парном катании. Белоусова и Протопопов выиграли, а Татьяна Жук и Александр Горелик стали вторыми. Татьяна Тарасова и Георгий Проскурин заняли четвёртое место. Людмила Пахомова в дуэте с Виктором Рыжкиным заняла седьмое место в танцах на льду.