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«Три года без Дениса». Татьяна Тарасова почтила память погибшего фигуриста Тена

«Три года без Дениса». Татьяна Тарасова почтила память погибшего фигуриста Тена
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова почтила память ученика, казахстанского фигуриста Дениса Тена. Тарасова опубликовала в «Инстаграме» фото с одного из выступлений Тена, а также поделилась совместным снимком с Денисом в «сториз».

Публикация доступна в «инстаграме» Дениса Тена.

«Три года без Дениса», — написала Тарасова в своём «инстаграме».

Татьяна Тарасова почтила память погибшего фигуриста Дениса Тена

Татьяна Тарасова почтила память погибшего фигуриста Дениса Тена

Фото: https://www.instagram.com/t.a.tarasova/

Денис Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля 2018 года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с его автомобиля, однако был смертельно ранен ножом в бедро.

Денис Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию (2013), бронзовый призёр чемпионата мира (2015).

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