«Долгожданный итог». Алёна Косторная покрасила волосы в ярко-фиолетовый цвет

Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как покрасила волосы в ярко-фиолетовый цвет.

«Долгожданный итог», — написала Косторная, добавив хэштеги «эксперименты» и «моё тело моё дело».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Алёны Косторной

Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.



В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.