Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Долгожданный итог». Алёна Косторная покрасила волосы в ярко-фиолетовый цвет

«Долгожданный итог». Алёна Косторная покрасила волосы в ярко-фиолетовый цвет
Комментарии

Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как покрасила волосы в ярко-фиолетовый цвет.

«Долгожданный итог», — написала Косторная, добавив хэштеги «эксперименты» и «моё тело моё дело».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Алёны Косторной

Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.

В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.

Новость по теме
Алёна Косторная собралась поступать в РГУФК
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021