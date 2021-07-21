«Долгожданный итог». Алёна Косторная покрасила волосы в ярко-фиолетовый цвет
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Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как покрасила волосы в ярко-фиолетовый цвет.
«Долгожданный итог», — написала Косторная, добавив хэштеги «эксперименты» и «моё тело моё дело».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Алёны Косторной
Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.
В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.
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