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Евгения Медведева и Алина Загитова впервые за полгода прошли проверку РУСАДА

Евгения Медведева и Алина Загитова впервые за полгода прошли проверку РУСАДА
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Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова впервые за полгода прошли проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

Тестирование произошло в июне, в его пул также попали серебряный призёр чемпионата Европы – 2020 Артур Даниелян и бронзовый призёр юношеской Олимпиады — 2020 года Даниил Самсонов. Всего с начала 2021 года РУСАДА протестировало 13 российских фигуристов.

Загитова и Медведева не принимали участие в официальных соревнованиях в сезоне-2021/2022. Алина в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, Евгения пропустила сезон из-за проблем со спиной.
Ранее стало известно, что Загитова и Медведева не заявлены на серию Гран-при на грядущий олимпийский сезон-2021/2022.

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