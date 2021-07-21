8% россиян собираются следить за фигурным катанием на Играх

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди россиян по поводу предстоящих Игр в Токио.

Основной вопрос звучал так:«За выступлениями спортсменов в каких видах спорта Вы собираетесь следить прежде всего? Вы можете дать до пяти ответов».

За фигурным катанием, несмотря на то что соревнования по этому виду спорта пройдут только на зимней Олимпиаде в Пекине, собираются следить 8% российских граждан.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.