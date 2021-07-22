Евгения Медведева показала свой «момент счастья». Фото
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка позирует в воде.
«Момент счастья», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российская спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу канадского специалиста Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Медведевой к Тутберидзе.
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