Евгения Медведева показала свой «момент счастья». Фото

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка позирует в воде.

«Момент счастья», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российская спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу канадского специалиста Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Медведевой к Тутберидзе.