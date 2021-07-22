Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева показала свой «момент счастья». Фото

Евгения Медведева показала свой «момент счастья». Фото
Комментарии

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка позирует в воде.

«Момент счастья», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российская спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу канадского специалиста Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Медведевой к Тутберидзе.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021