Баюл высказалась о мужской художественной гимнастике. Она не согласна с Навкой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, украинская фигуристка Оксана Баюл ответила Татьяне Навке. Ранее победительница Игр-2006 в танцах на льду назвала мужскую художественную гимнастику культурным шоком.

«Никакого культурного шока. Это можно принимать или нет — вопрос второй. Старая заповедь «разделяй и властвуй» — принцип государственной власти, к которому часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей, и согласно которому лучший метод управления таким государством — разжигание и использование вражды между его частями.



В более широком смысле — тактика (чаще скрытая) создания, усиления и использования противоречий, различий или разногласий между двумя или более сторонами для контроля над ними. Нередко используется более слабым меньшинством для управления большинством. Я, когда повзрослела, вообще поняла, что какое-то время можно что-то терпеть, а потом — всё. Игры надоедают. Понимаешь, что ты — это ты и всё. Самое главное — быть самим собой.

Елена Костевич и Богдан Никишин — знаменосцы Украины на открытии Игр ХХХІІ Олимпиады в Токио! Впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу двух знаменосцев — женщину и мужчину. Это связано с активной позицией МОК по отстаиванию принципов гендерного равенства. Аналитическая компания Gracenote спрогнозировала Украине 21 медаль на Олимпиаде, 8 из которых золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых. Наибольшие медальные надежды Украины связаны с Дарьей Белодед, Игорем Радивиловым, Александром Хижняком, Ольгой Харлан, Жаном Беленюком и Ярославой Могучих», — написала Баюл на своей странице в «Инстаграме».