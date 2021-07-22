«Мой ребёнок должен расти в здоровом обществе». Татьяна Навка ответила критикам

Олимпийская чемпионка Игр-2006 в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на критику своего мнения о мужской художественной гимнастике.

Ранее фигуристка назвала присутствие мужчин в женском виде спорта культурным шоком. Но многие иностранные коллеги с ней не согласились. Среди них француженка Габриэлла Пападакис и украинка Оксана Баюл, которые считают, что во времена гендерного равенства необходимо уважать свободу самовыражения.

«Своим высказыванием я не хотела никого задеть. У меня есть устойчивое мнение и своё понимание на сей счет. Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребёнок должен расти в здоровом обществе и должно быть различие между женщинами и мужчинами. Я не высказываюсь против, но придерживаюсь такого мнения.

Сексуальная ориентация — это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда это всё является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против. Это вызывает противоречивые чувства. Именно поэтому в РФ карается законом пропаганда сексуальных меньшинств», — приводит слова Навки «Матч ТВ».