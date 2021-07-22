Боброва рассказала, как училась гимнастике у Немова в купальнике Мустафиной

Олимпийская чемпионка в команде фигуристка Екатерина Боброва, которая стала ведущей рубрики в программе «Доброе утро», рассказала о съёмочном процессе.

«Съёмочный процесс очень увлекательный, особенно когда он случается неожиданно, с текстом, присланным накануне, когда три вида спорта подряд и у тебя нет шансов подготовиться к этому морально. Но это же такое приключение!

В этом посте хочу рассказать о том, как мне повезло дважды! День начинался как обычно до того момента, когда мне пришла новость о том, что купальник для спортивной гимнастики к съёмочному процессу мне не смогут привезти. Нужно было решать дело срочно! В итоге по невероятным стечениям обстоятельств купальник мне одолжила наша прославленная многократная чемпионка всего и вся по спортивной гимнастике Алия Мустафина. Ну, в таком купальнике я точно не могла ударить в грязь лицом. Как минимум удачу в освоении нового вида спорта он мне принести должен.

А когда узнала, что моим тренером станет Лёша Немов, поняла, что сегодня мой день. Несмотря на то что я уже на «пенсии», Лёша не стал делать на это скидку и погонял меня знатно. Безумно благодарна ему за всё, чему он смог обучить меня за эти несколько часов! Теперь жду его на льду. Нужно же отплатить добром за добро», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото и видео можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».