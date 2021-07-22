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«Для меня всегда важна история, а не только победы». Туктамышева — о неучастии в ОИ

«Для меня всегда важна история, а не только победы». Туктамышева — о неучастии в ОИ
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, почему ей пока не удалось выступить на Олимпийских играх.

«Куда было обиднее не попасть: в Сочи или Пхёнчхан? В Сочи. В предыдущем сезоне я выиграла чемпионат России и была одной из претенденток на поездку на Олимпиаду. Пропуск Игр в Пхёнчхане восприняла спокойно, уже на опыте.

Почему не попала на Олимпиаду в Сочи? У меня начался переходный возраст. Плюс, наверное, не выдержала психологически.

Что нужно сделать, чтобы попасть на Олимпиаду в Пекин? Мне нужно быть в своей оптимальной кондиции. И выжать из себя максимум. Уже в начале сезона надо быть в хорошей форме.

Если не получится попасть в Пекин, буду ли делать заход на Игры-2026? Об этом ещё рано говорить. Буду плыть по течению (улыбается).

Буду ли считать свою карьеру полноценной, если так и не получится выступить на Играх? Да, у меня очень насыщенная карьера. Для меня всегда важна история, а не только победы. Чтобы оставить какой-то след в сердцах людей после окончания своей карьеры», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».

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