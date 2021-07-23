Гимнаст Бенитес — о Навке: человек с такими взглядами недостоин звания олимпийского атлета

Испанский спортсмен Кристофер Бенитес рассказал, как воспринял пост олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки о мужской художественной гимнастике, в котором было использовано видео его выступления с лентой.
В публикации на своей странице в «Инстаграме» Навка назвала присутствие мужчин в женском виде спорта культурным шоком. Но многие с ней не согласились, сравнив выступление Бенитеса с балетом, синхронным плаванием или тем же фигурным катанием.
«Слова Татьяны меня ранили. Они написаны с ненавистью. Она демонстрирует узкое неспортивное мышление. Мне грустно, что это сказала олимпийская чемпионка. Мне кажется, человек с такими взглядами недостоин звания олимпийского атлета.
Ей нужно смотреть дальше своих глаз и признать, что все виды спорта должны быть одинаково представлены мужчинами и женщинами. Спорт — не место для любой дискриминации.
Хотелось бы увидеть, как мужская художественная гимнастика стала неотъемлемой и привычной составляющей чемпионатов Европы, мира и особенно Олимпийских игр», — приводит слова Бенитеса «Матч ТВ».
- 23 июля 2021
-
23:32
-
22:54
-
18:30
-
18:12
-
16:59
-
14:47
-
00:38
-
00:06
- 22 июля 2021
-
23:14
-
22:59
-
21:24
-
18:43
-
18:25
-
12:41
-
12:20
-
11:18
- 21 июля 2021
-
23:36
-
22:02
-
19:57
-
16:58
-
08:41
- 20 июля 2021
-
15:29
-
11:46
- 19 июля 2021
-
19:46
-
09:09
- 18 июля 2021
-
23:42
-
18:34
-
12:51
- 17 июля 2021
-
22:53
-
19:35
-
14:26
-
00:14
- 16 июля 2021
-
22:46
-
21:29
-
21:19