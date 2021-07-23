Гимнаст Бенитес — о Навке: человек с такими взглядами недостоин звания олимпийского атлета

Испанский спортсмен Кристофер Бенитес рассказал, как воспринял пост олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки о мужской художественной гимнастике, в котором было использовано видео его выступления с лентой.

В публикации на своей странице в «Инстаграме» Навка назвала присутствие мужчин в женском виде спорта культурным шоком. Но многие с ней не согласились, сравнив выступление Бенитеса с балетом, синхронным плаванием или тем же фигурным катанием.

«Слова Татьяны меня ранили. Они написаны с ненавистью. Она демонстрирует узкое неспортивное мышление. Мне грустно, что это сказала олимпийская чемпионка. Мне кажется, человек с такими взглядами недостоин звания олимпийского атлета.

Ей нужно смотреть дальше своих глаз и признать, что все виды спорта должны быть одинаково представлены мужчинами и женщинами. Спорт — не место для любой дискриминации.

Хотелось бы увидеть, как мужская художественная гимнастика стала неотъемлемой и привычной составляющей чемпионатов Европы, мира и особенно Олимпийских игр», — приводит слова Бенитеса «Матч ТВ».