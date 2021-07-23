Трёхкратный призёр ЧМ в танцах на льду — Навке: ты потеряла уважение в нашем сообществе

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в танцах на льду, канадка Кейтлин Уивер ответила Татьяне Навке под её постом в «Инстаграме» о мужской художественной гимнастике, в котором бывшая фигуристка настаивает на том, что гомосексуализм не должен пропагандироваться в спорте.

«Тебе должно быть стыдно! Сдаёшь назад? Да, ты имеешь право на своё мнение, это очевидно. Но ты пересекла черту, когда поделилась этим мнением с миллионами подписчиков.



Сейчас можешь говорить что угодно, урон уже нанесён. Ты потеряла уважение в нашем сообществе», — написала Уивер в комментариях под постом.

Напомним, ранее Навка раскритиковала мужскую художественную гимнастику, за что подверглась критике со стороны многих деятелей спорта.

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