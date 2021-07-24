«Все хотят быть первыми». Тренер — о подготовке Степановой и Букина к олимпийскому сезону

Тренер Ирина Жук рассказала о подготовке действующих чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина к олимпийскому сезону-2021/2022.
«Все хотят быть первыми, и Саша с Ваней — не исключения. Только соперники в России у нас очень сильные. Это только добавляет мотивации к работе. Ребята не опускают руки, они с каждым сезоном прибавляют.
Пять недель мы провели в Новогорске. На олимпийской базе нам создали великолепные условия для подготовки, мы чувствуем себя здесь, как дома. В прошлом году из-за травм и болезней, преследовавших ребят, не удалось провести полноценную подготовку к сезону. Сейчас всё прошло в штатном режиме.
Музыку, которую выбрали для произвольного танца, пока оставим в секрете. Скажу только, что танец был поставлен ещё в прошлом сезоне, но ребята его не исполняли на соревнованиях. Мы немножко переделали его и решили оставить для олимпийского сезона», — приводит слова Жук РИА «Новости».
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