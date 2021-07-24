14-летняя Анастасия Зинина из «Ангелов Плющенко» исполнила четверной тулуп на тренировке

14-летняя российская фигуристка Анастасия Зинина успешно исполнила четверной тулуп на тренировке в академии «Ангелы Плющенко».
«Прекрасно! Прекрасный наклон! То, что надо», — похвалил ученицу двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Серебряный призёр шоу «Ледниковый период. Дети» Анастасия Зинина перешла в академию «Ангелы Плющенко» после сезона-2020/2021. Ранее девушка тренировалась в школе «Снежные Барсы» под руководством Татьяны Моисеевой. В минувшем сезоне Зинина заняла пятое место на первенстве Москвы и остановилась в шаге от пьедестала почёта на первенстве России старшего возраста.
Несмотря на возвращение в группу Этери Тутберидзе известных фигуристок Алёны Косторной и Александры Трусовой, Плющенко остался в тренерском составе национальной сборной России, так как среди воспитанников его академии трое перспективных юниоров: Зинина и Софья Муравьёва в основном составе, а также Кирилл Сарновский — в резервном.
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