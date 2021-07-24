Мишина и Галлямов: не входим в 8% россиян, которые болеют за фигурное катание на ОИ-2020

Чемпионы мира в парном катании, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями от старта Олимпийских игр в Токио.

«Мы не входим в те 8 процентов россиян, которые болеют за фигурное катание на Олимпиаде в Токио, но следим и поддерживаем всех наших спортсменов. Радостно, что у нас уже есть первая медаль — серебро в стрельбе. Фехтование впечатлило: наша спортсменка Муртазаева вышла в полуфинал. Та, что обыграла вторую шпагу мира, сама при этом занимая 258-е место в рейтинге. Она доказала, что цифры — всего лишь формальность.

Ещё я буду поддерживать компанию наших борцов. Когда мы были на сборах в Сочи, в это же время там вела подготовку к Олимпиаде наша сборная по борьбе. Я познакомился с ними и их тренерами — потрясающие люди. Сильнее всего буду болеть за Абдулрашида Садулаева. Я спортсмен, я должен следить за своим и другими видами. Пусть не смотреть всё подряд, но знать результаты и последние новости», — приводит слова Галлямова сайт «Матч ТВ».

Мишина отметила, что тоже будет следить за результатами, но её интересуют художественные виды спорта.

«Я, как и Саша, слежу за событиями и результатами. Мне интереснее всего художественные виды спорта — гимнастика, акробатика, прыжки на батуте. Мне это ближе, плюс интересно подумать, как можно что-то использовать в фигурном катании», — сказала Анастасия.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 8 процентов респондентов будут следить за фигурным катанием на летних Играх в Токио.