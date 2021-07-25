«Дети засыпают — просыпается мама-фигуристка». Волосожар — о подготовке к шоу Навки

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар, которая два месяца назад, во второй раз стала мамой, рассказала, когда выйдет на лёд в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».
«Беременность — к участию в новом ледовом шоу. Ну, у меня это так работает. Тео родился, и Таня Навка предложила мне роль Людмилы в своём новом ледовом шоу «Руслан и Людмила». Руслан у нас один на всех, а вот Людмилы — целых 4, и каждая — олимпийская чемпионка! Сама Таня Навка, Алина Загитова, Аделина Сотникова и я.
Дети засыпают — просыпается мама-фигуристка. Как только из кроваток доносится сопение, я начинаю работать. Времени на изучение программы немного, учить приходится в основном по видео, и оттаптывать по ночам на полу все элементы, чтобы не забыть последовательность.
Кто хочет увидеть результат моих ночных домашних тренировок (и не только их, конечно) — приходите на шоу! Я буду участвовать с 29 июля по 4 августа, а потом — с 29 августа и до конца сентября», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
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