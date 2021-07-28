Боброва — о российских гимнастках: красивые, выточенные, с неповторимой харизмой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва отреагировала на историческую победу российских гимнастов в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио-2020 (Япония).

«Сила российских женщин в том, что нас не остановить! На своём опыте знаю, как это сложно. Когда ты не достиг своей цели, у тебя опускаются руки, ты готов сломаться. Но в этот момент понимаешь, для чего ты всё это делаешь и через всё это проходишь. Для золотых медалей, для страны, для того чтобы в конце концов достигнуть этой цели. И вот ты перебарываешь себя, вновь сжимаешь зубы и идёшь на тренировку пахать. Чтобы потом, стоя на пьедестале, сжимать в руках золотую медаль и понимать — я это сделала!

То, через что пришлось пройти нашим девочкам, — травмы, перенос Олимпиады, не самые комфортные условия на соревнованиях. И они всё это выдержали и не сдались. Да и сегодня на выступлении не всё шло гладко. Но это в очередной раз доказывает, насколько наши девчонки могут собраться и вырвать победу! Вот что называется спортивный характер.

Ещё хочется отметить, что нашим девочкам в презентации и хореографии не было равных. Одно удовольствие на них смотреть. Красивые, выточенные, с неповторимой харизмой. Это не может остаться незамеченным. Я уверена, что наши девочки покорили сердца всего мира», — приводит слова Бобровой сайт «Матч ТВ».

Золото Олимпиады в Токио завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Предыдущая отечественная победа в женском командном многоборье на Олимпиаде была добыта в 1992 году в Барселоне (Испания). Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступали под олимпийским флагом в составе объединённой команды.